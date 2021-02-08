Кайли Миноуг опровергла известие о своей помолвке

Кайли Миноуг опровергла слухи о своей помолвке и скорой свадьбе, заявив, что слухи вышли из-под контроля. Об этом она рассказала в своем Twitter.

«Слухи выходят из-под контроля! Пол — мое сердце, мы любим друг друга, но мы не помолвлены», — написала Миноуг.

Ранее о помолвке журналистам сообщила Глория, мачеха ее возлюбленного.

«Мы очень взволнованы в связи с предстоящим событием. Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я слишком уважаю Кайли и Пола, чтобы нарушать эту просьбу», — заявила она.

Позже подписчики нашли в ее Instagram видео, на котором у нее имеется кольцо на безымянном пальце.

Ранее 52-летняя Кайли Миноуг замужем не была, детей у нее тоже нет, хотя в отношениях она состояла не раз.

Со своим нынешним партнером, креативным директором CQ Полом Сомолонсом, Кайли встречается уже три года. Сразу после того, как стало понятно, что Соломонс и Миноуг официальная пара, поклонники начали предполагать вероятность брака, поскольку на этот раз, по мнению общественности, точно все серьезно.