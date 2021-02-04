52-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж
Фото: www.instagram.com/kylieminogue/
Слухи о свадьбе ходили уже давно, однако пара их не подтверждала. О церемонии бракосочетания, которая состоится уже совсем скоро, рассказала мачеха Соломонса журналистам DailyMail.
«Мы очень взволнованы в связи с предстоящим событием. Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я слишком уважаю Кайли и Пола, чтобы нарушать эту просьбу», — заявила она.
Впервые со своим возлюбленным, Полом Соломонсом, певица появилась в 2018 году на церемонии вручения премий GQ Men Of The Year Awards, где Соломонс являлся одним из организаторов в качестве креативного директора журнала GQ. Уже тогда избранника Миноуг восприняли всерьез и заговорили о грядущей свадьбе — пара выглядела очень счастливой.
Хотя певица не раз признавалась, что очень хочет выйти замуж и завести детей, с мужчинами ей не везло. В 2016 году певица почти решилась на брак, однако замуж выйти не успела — ее избранник изменил ей.
Возможно, именно поэтому певица хочет максимально скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз.
Фото и видео: Instagram Кайли Миноуг
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