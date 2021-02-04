52-летняя Кайли Миноуг впервые выходит замуж

Слухи о свадьбе ходили уже давно, однако пара их не подтверждала. О церемонии бракосочетания, которая состоится уже совсем скоро, рассказала мачеха Соломонса журналистам DailyMail.

«Мы очень взволнованы в связи с предстоящим событием. Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я слишком уважаю Кайли и Пола, чтобы нарушать эту просьбу», — заявила она.