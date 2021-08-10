Букет роз, покрытый золотом, и «обнаженный» торт: как Кайли Дженнер отмечает 24-й день рождения

Что касается отношений с бывшим возлюбленным и отцом дочери Сторми — они испортились еще в октябре 2019 года. Но позже Кайли подтвердила, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями: «Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь — в приоритете», — сказала она. Они и правда вместе принимают активное участие в жизни общего ребенка и стараются сохранить теплые отношения.