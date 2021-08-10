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Букет роз, покрытый золотом, и «обнаженный» торт: как Кайли Дженнер отмечает 24-й день рождения

Одна из сестер Кардашьян-Дженнер сегодня получила неожиданный подарок — большой букет роз, некоторые цветы в котором были сделаны из настоящего золота. Такое решение дарителя не было случайным. В честь праздника косметический магнат и основательница бренда Kylie выпустила лимитированную коллекцию для сверкающего макияжа — «24». Но многие поклонники косметикой остались недовольны.
Букет роз, покрытый золотом, и «обнаженный» торт: как Кайли Дженнер отмечает 24-й день рождения

Как и многие бизнесы, империя Кайли в пандемию сильно пошатнулась, остаться на плаву помог контракт с брендом Coty, подписанный накануне локдауна — в 2019 она продала им 51% компании за 600 миллионов. Поэтому свой день рождения, когда ковидные ограничения спадают, Дженнер посчитала отличным поводом для запуска «золотой» коллекции, но разочаровала фанатов бренда: они обвиняют Кайли в том, что она использовала устаревшую маркетинговую тактику и не придумала ничего оригинального.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Розы, покрытые золотом

Фото: Личный Instagram @kyliejenner

Правда, для Кайли это не повод расстраиваться. Помимо роскошного букета, она уже похвасталась подписчикам двухъярусным тортом. Десерт покрыт золотым напылением. Его украсили как косметические атрибуты из шоколада и мастики, так и фигурка самой Дженнер, прикрывающей руками свою обнаженную грудь. Но главные сюрпризы еще впереди.

Капитал Кайли Дженнер сегодня насчитывает 620 миллионов долларов, но главное ее богатство это члены ее большой семьи: родители, сестры и дочь Сторми. Мама, Крис Дженнер, трогательно поздравила дочь, опубликовав ее детские снимки: «Не могу поверить, как быстро летит время. Если закрыть глаза, мне все равно кажется, что вчера ты каталась на пони по улице и приносила домой бездомных кошек… и играла с моей косметикой», — поделилась она эмоциями в Instagram.

Что касается отношений с бывшим возлюбленным и отцом дочери Сторми — они испортились еще в октябре 2019 года. Но позже Кайли подтвердила, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями: «Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь — в приоритете», — сказала она. Они и правда вместе принимают активное участие в жизни общего ребенка и стараются сохранить теплые отношения.

Фото и видео: Instagram, Rambler, Global Look Press

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