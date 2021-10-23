Качели, парк, мороженое: Данила Козловский показал подросшую дочь
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Фото: East News Russia
Звезда фильмов «Чернобыль» и «Викинг» Данила Козловский порадовал поклонников редкой фотосессией своей дочери от Ольги Зуевой. В сентябре Оде Валентине исполнилось полтора года. Она живет вместе с матерью в США. 36-летний Козловский на несколько дней прилетел в Нью-Йорк, чтобы провести время с единственной наследницей.
«Главное о Нью-Йорке в этом октябре», — подписал пост Данила Козловский, выложив фото с подросшей дочерью на качелях и на прогулке в парке.
Отметим, что отпуск у артиста выдался незапланированный: Данила получил травму ноги, из-за которой сможет вернутся на сцену театра только в декабре. В МДТ отменены постановки с его участием.
Ольга Зуева и Данила Козловский встречались около 5 лет, а расстались весной 2020-го по инициативе актера. Это произошло вскоре после появления их дочери на свет. Позднее Козловский публично признал свою вину в разрыве отношений, заявил, что Зуева не заслуживала такого отношения, и выразил сожаление, что дочь теперь носит не его фамилию.
Фото и видео: @danilakozlovsky/Instagram; East News