Качели, парк, мороженое: Данила Козловский показал подросшую дочь

«Главное о Нью-Йорке в этом октябре», — подписал пост Данила Козловский, выложив фото с подросшей дочерью на качелях и на прогулке в парке.

Отметим, что отпуск у артиста выдался незапланированный: Данила получил травму ноги, из-за которой сможет вернутся на сцену театра только в декабре. В МДТ отменены постановки с его участием.