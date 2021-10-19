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МДТ отменил спектакли с участием Данилы Козловского: что случилось с артистом
36-летний российский актер Данила Козловский не сможет выступать на сцене Малого драматического театра из-за травмы. Все спектакли с участием артиста, запланированные на октябрь, были отменены. Актер был задействован в двух постановках, но теперь зритель сможет увидеть Козловского на сцене лишь в декабре.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @danilakozlovsky/Instagram
Пресс-служба театра подтвердила, что Данила Козловский не сможет играть в спектаклях «Гамлет» и «Вишневый сад» из-за проблем со здоровьем, сообщает StarHit. Накануне артист травмировал ногу.
Данила Козловский и его бывшая девушка Ольга Зуева
Постановки, в которых Козловский принимает участие вместе с Елизаветой Боярской, были убраны из афиши. Вместо них зрители смогут посмотреть спектакли «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Повелитель мух».
Сам актер пока не прокомментировал информацию о своем состоянии. Известно, что накануне Данила вместе с возлюбленной и коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной посетил свадьбу режиссера Романа Прыгунова. Можно предположить, что именно там артист повредил ногу.
Фото и видео: Instagram