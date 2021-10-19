МДТ отменил спектакли с участием Данилы Козловского: что случилось с артистом

Постановки, в которых Козловский принимает участие вместе с Елизаветой Боярской, были убраны из афиши. Вместо них зрители смогут посмотреть спектакли «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Повелитель мух».

Сам актер пока не прокомментировал информацию о своем состоянии. Известно, что накануне Данила вместе с возлюбленной и коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной посетил свадьбу режиссера Романа Прыгунова. Можно предположить, что именно там артист повредил ногу.