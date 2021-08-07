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Российская сборная по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде

Гимнастка Дина Аверина занята второе место на Олимпиаде в Токио. Впервые с 1996 года российская команда не взяла золотую медаль. Первое место в индивидуальном многоборье досталось израильтянке Линой Ашрам. Несмотря на то, что спортсменка допустила грубейшую ошибку – уронила ленту, она смогла обойти соперниц в борьбе за первое место.
Российская сборная по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде

Линой Ашрам набрала 107,800 балла, обойдя Дину Аверину на 150 очков. Российские тренеры обратились к судьям о пересмотре результатов, так как уверены, оценки выставлены не справедливо, но получили отказ.

Сестра Дины Арина заняла четвертое место, после бронзовой призерки из Белоруссии Алине Горносько.

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Слайд, который
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Дина Аверина на Олимпиаде в Токио

Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO

«Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — заявила тренер российской сборной по художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью RT.

Как сообщает «Газета.ру», Дина Аверина пришла на пресс-конференцию после соревнований без своей награды. Остальные спортсменки взяли свои медали с собой.

А Арина Аверина сообщила, что не планирует продолжать карьеру после проигрыша на Олимпиаде.

Фото и видео: Global Look Press

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