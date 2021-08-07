Российская сборная по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде
Линой Ашрам набрала 107,800 балла, обойдя Дину Аверину на 150 очков. Российские тренеры обратились к судьям о пересмотре результатов, так как уверены, оценки выставлены не справедливо, но получили отказ.
Сестра Дины Арина заняла четвертое место, после бронзовой призерки из Белоруссии Алине Горносько.
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Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO
«Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — заявила тренер российской сборной по художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью RT.
Как сообщает «Газета.ру», Дина Аверина пришла на пресс-конференцию после соревнований без своей награды. Остальные спортсменки взяли свои медали с собой.
А Арина Аверина сообщила, что не планирует продолжать карьеру после проигрыша на Олимпиаде.
Фото и видео: Global Look Press
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