Российская сборная по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на Олимпиаде

«Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — заявила тренер российской сборной по художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью RT.

Как сообщает «Газета.ру», Дина Аверина пришла на пресс-конференцию после соревнований без своей награды. Остальные спортсменки взяли свои медали с собой.

А Арина Аверина сообщила, что не планирует продолжать карьеру после проигрыша на Олимпиаде.