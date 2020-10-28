«К романтическому ужину готова»: Светлана Лобода готовится к свиданию в мятном платье-комбинации

Это уже не первое упоминание мужчины за последнее время — в честь своего дня рождения Света закатила вечеринку в Дубае, где показала усыпанный лепестками роз номер. После этого Лобода улетела на Мальдивы.

«Красавица. Хорошего вечера», «Так интересно вы загорели) фигура просто бомбическая», «О да, какая же вы красивая!», — пишут ее поклонники.

Самый главный претендент на роль возлюбленного Светланы — немецкий музыкант Тилль Линдеманн, с которым ее связывают как минимум дружеские отношения. Кроме того, у Лободы есть маленькая дочка Тильда, которая появилась на свет в 2018 году, и отца которой она держит в секрете. Поклонники певицы уверены, что это Тилль Линдеманн.

На этой неделе появилось интервью с продюсером Лободы Нателлой Крапивиной, которая в беседе с Ксенией Собчак рассказала, что между ней и ее подопечной никаких интимных отношений нет. Также она намекнула на отношения Светланы с Линдеманном, отметив, однако, что это ее личная история, и Крапивина в нее не лезет. Продюсер лишь заметила, что это не было сделано ради пиара.