Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала слухи о романе с певицей

Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, прокомментировала слухи об их романе с певицей в эфире YouTube-передачи «Осторожно, Собчак». Она отметила, что между ней и Светланой никаких любовных взаимоотношений нет, только деловые. Они вместе проделали большой путь в шоу-бизнесе и стали отличными подругами.

В качестве аргумента она отметила, что слухи об их отношениях появились в 2017-2019 годах, когда они общались мало.

Фотографии в социальных сетях, на которых женщины нежно целуются, Нателла назвала всего лишь баловством. Опровергать слухи ранее она не стала осознанно, по словам Крапивиной, ей был по душе этот ореол таинственности вокруг их персон.

Более того, продюсер отмечает, что выросла в консервативной семье, поэтому никаких нетрадиционных отношений у нее в принципе не могло быть.

Также Крапивина прокомментировала и отношения своей подопечной с Тиллем Линдеманном, заметив, что в этом тоже не было никакого умысла.

Более того, Нателла заявила, что сама не так уж много знает об этих отношениях — по ее словам, это личная история Светланы, в которую она предпочитает не влезать.

В Сети давно ходят слухи о том, что у Лободы роман с Линдеманном, и что якобы именно он отец ее дочери. Не зря же девочку зовут Тильдой.