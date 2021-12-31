К празднику готова! Вера Брежнева показала идеальное тело в сексуальном новогоднем наряде

В сториз звезда рассказала, что будет встречать Новый год с семьей. Она уже заранее приехала в дом к сестре и готовится к празднику в кругу близких.

Ранее мы писали, что певица сделала отличный подарок на Новый год своему мужу, композитору и продюсеру Константину Меладзе. Пара побывала на концерте оркестра под управлением одного из самых популярных молодых дирижеров Теодора Курензиса. Меладзе тогда признался, что Вера мастер делать подарки и всегда угадывает его желания.