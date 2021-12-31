К празднику готова! Вера Брежнева показала идеальное тело в сексуальном новогоднем наряде
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ververa
Оператор Веры специально занизил экспозицию на видео, чтобы показать, как сияет ее наряд, даже если на него попадает совсем чуть-чуть света. Откровенное платье с вышитым сердцем в районе живота, бахромой, глубоким декольте и вырезом на спине напоминает наряды танцовщиц бальных танцев. И тем не менее очень идет артистке.
«Самая сексуальная красотка России», «Шикарное платье! Вы неотразимы», «Невероятно красивая», «Вера, это отпад», «Сведет с ума любого мужчину. Вера, вы — огонь», — не унимаются поклонники звезды в комментариях под видео.
В сториз звезда рассказала, что будет встречать Новый год с семьей. Она уже заранее приехала в дом к сестре и готовится к празднику в кругу близких.
Ранее мы писали, что певица сделала отличный подарок на Новый год своему мужу, композитору и продюсеру Константину Меладзе. Пара побывала на концерте оркестра под управлением одного из самых популярных молодых дирижеров Теодора Курензиса. Меладзе тогда признался, что Вера мастер делать подарки и всегда угадывает его желания.
Фото: Instagram