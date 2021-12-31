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К празднику готова! Вера Брежнева показала идеальное тело в сексуальном новогоднем наряде

Певица Вера Брежнева выбрала самый секси-образ для празднования Нового года. Исполнительница хита «Розовый дым» показала платье, будто бы сделанное из тонкой «мишуры», которое подчеркивает ее прекрасные формы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Вера Брежнева

Фото: Instagram @ververa

Оператор Веры специально занизил экспозицию на видео, чтобы показать, как сияет ее наряд, даже если на него попадает совсем чуть-чуть света. Откровенное платье с вышитым сердцем в районе живота, бахромой, глубоким декольте и вырезом на спине напоминает наряды танцовщиц бальных танцев. И тем не менее очень идет артистке.

«Самая сексуальная красотка России», «Шикарное платье! Вы неотразимы», «Невероятно красивая», «Вера, это отпад», «Сведет с ума любого мужчину. Вера, вы — огонь», — не унимаются поклонники звезды в комментариях под видео.

В сториз звезда рассказала, что будет встречать Новый год с семьей. Она уже заранее приехала в дом к сестре и готовится к празднику в кругу близких.

Ранее мы писали, что певица сделала отличный подарок на Новый год своему мужу, композитору и продюсеру Константину Меладзе. Пара побывала на концерте оркестра под управлением одного из самых популярных молодых дирижеров Теодора Курензиса. Меладзе тогда признался, что Вера мастер делать подарки и всегда угадывает его желания.

Фото: Instagram

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