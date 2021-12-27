Брежнева сделала Меладзе новогодний подарок и поделилась милым совместным фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/ververa/
Новостью о том, что пара собирается на концерт, Вера поделилась в своем инстаграм, выставив сначала фото органа, а затем милый совместный снимок с мужем. «Подарок моему музыканту», — нежно подписала сториз певица. К слову, Меладзе выглядит очень довольным таким презентом. К тому же продюсер не раз признавался, что его жена мастерица делать подарки.
instagram.com/ververa/
instagram.com/ververa/
39-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и 58-летний продюсер Константин Меладзе поженились 5 лет назад, тайная свадьба состоялась в Италии. Они до сих пор считаются одной из самых закрытых пар в российском шоу-бизнесе. Вера и Константин практически не комментируют отношения, не говорят о личной жизни и редко делятся совместными фото и видео.
До Брежневой Меладзе был женат, в браке у него родились трое детей — дочери Алиса и Лия, сын Валерий. По слухам, роман Веры и Константина начался, когда он еще был женат и именно певица стала причиной развода. У Веры от прошлых отношений есть две дочери Соня и Сара. Общих детей у пары нет.
В эфире программы «Ты не поверишь!» Вера, впрочем, сообщила, что была бы не против родить еще одного малыша.
«Мне в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке. Рождение каждого ребенка в нашей семье — это огромный праздник. У нас огромная семья, мы всегда рады ее расширению и пополнению, а тем более такой гениальной крови и рода, как Меладзе».
Фото: Instagram.com @ververa