Брежнева сделала Меладзе новогодний подарок и поделилась милым совместным фото

До Брежневой Меладзе был женат, в браке у него родились трое детей — дочери Алиса и Лия, сын Валерий. По слухам, роман Веры и Константина начался, когда он еще был женат и именно певица стала причиной развода. У Веры от прошлых отношений есть две дочери Соня и Сара. Общих детей у пары нет.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Вера, впрочем, сообщила, что была бы не против родить еще одного малыша.

«Мне в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке. Рождение каждого ребенка в нашей семье — это огромный праздник. У нас огромная семья, мы всегда рады ее расширению и пополнению, а тем более такой гениальной крови и рода, как Меладзе».