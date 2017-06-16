В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы
Нерабочими днями, по мнению парламентариев, должны остаться 31 декабря, 1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Кроме этого было предложено сделать выходным днем 18 марта — день присоединения Крыма к России.
Инициативу отменить часть государственных праздничных дней депутаты объяснили тем, что им поступило большое количество писем от россиян, которые требуют вернуть рабочее время в полной мере, так как они «в начале нового года остаются без зарплаты».
Однако, как заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, новогодние каникулы необходимы для повышения трудоспособности человека. Кроме того, глава Федерации сообщил, что не видел ни одного человека, который хочет отказаться от выходных и добавил, что профсоюзы выступают против предложенного законопроекта.
«Ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул, я не видел живьем, кроме отдельных наглых работодателей, которые хотят превратить людей в рабов. Вот они говорят: «Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая». Вот таких я наблюдал, но это мизантропы», — цитирует РИА Новости Шмакова.
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