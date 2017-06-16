Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает отмену новогодних каникул.

Нерабочими днями, по мнению парламентариев, должны остаться 31 декабря, 1 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября. Кроме этого было предложено сделать выходным днем 18 марта — день присоединения Крыма к России.

Инициативу отменить часть государственных праздничных дней депутаты объяснили тем, что им поступило большое количество писем от россиян, которые требуют вернуть рабочее время в полной мере, так как они «в начале нового года остаются без зарплаты».