К лету готова: Юлия Снигирь показала длинные стройные ноги в стильных шортах
Фото: Instagram Юлии Снигирь
«Камень. Ножницы. И будущая Бумага», — прокомментировала она.
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Камень. Ножницы. И будущая Бумага. Stone. Scissors. And a future paper. #поисккадра #настроение #облаковштанах #mood #summervibes For @elle_russia Photo @damir_zhukenov Photo assistant @anna_artlight Muah @charandaeva Style @annarykovastyle Outfits @calvinklein Set designer @ilya_nemirovsky Producer @just.sveta
«Юлия вы прекрасны», «Творческая фотка», «Идеально», «Стильняшка», «Шикарная девушка», — делают комплименты поклонники.
Долгое время Юлия Снигирь сталкивалась с упреками в излишней худобе. За время самоизоляции ей удалось «поправиться» на 2,5 килограмма. «Похоже, это преимущественно мышцы — я полюбила приседания, выпады и отжимания», — рассказала она в блоге.
А как вы думаете, нужно ли актрисе продолжать набирать вес?
Фото и видео: Instagram
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