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К лету готова: Юлия Снигирь показала длинные стройные ноги в стильных шортах

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Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

37-летняя актриса Юлия Снигирь поделилась стильной фотографией в своем Instagram.

«Камень. Ножницы. И будущая Бумага», — прокомментировала она.

«Юлия вы прекрасны», «Творческая фотка», «Идеально», «Стильняшка», «Шикарная девушка», — делают комплименты поклонники.

Долгое время Юлия Снигирь сталкивалась с упреками в излишней худобе. За время самоизоляции ей удалось «поправиться» на 2,5 килограмма. «Похоже, это преимущественно мышцы — я полюбила приседания, выпады и отжимания», — рассказала она в блоге.

А как вы думаете, нужно ли актрисе продолжать набирать вес?

Фото и видео: Instagram

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