К лету готова: Юлия Снигирь показала длинные стройные ноги в стильных шортах

«Юлия вы прекрасны», «Творческая фотка», «Идеально», «Стильняшка», «Шикарная девушка», — делают комплименты поклонники.

Долгое время Юлия Снигирь сталкивалась с упреками в излишней худобе. За время самоизоляции ей удалось «поправиться» на 2,5 килограмма. «Похоже, это преимущественно мышцы — я полюбила приседания, выпады и отжимания», — рассказала она в блоге.

А как вы думаете, нужно ли актрисе продолжать набирать вес?