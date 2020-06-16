Изящные изгибы, стильный купальник: 29-летняя Нюша поделилась пикантным фото из душа
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
29-летняя Нюша поделилась с подписчиками в Instagram пикантным фото из душа. Во время фотосессии певица позировала в лаконичном белом купальнике, который изящно подчеркнул плавные изгибы фигуры и пикантные места.
«Мать, ты что творишь то? Нельзя так сводить людей с ума», «Капец, ты крутая, больше бы таких фоток», «Шикарная», «Это определенно горячо», «Вот это Ню жжет», «Кайфовая», «Фигура — огонь!», «Ничего себе», «Не перестаю восхищаться», «Превосходная», «Невероятно красивая», «Идеальная», «Красотка», «Класс», «Жаркий фотосет», — посыпались на Нюшу комплименты.
Нюша, которая стала мамой чуть больше года назад. Но артистка быстро пришла в форму и вернула себе идеальную фигуру, которую не устает показывать поклонникам. Так, на днях Нюша похвасталась девичьими формами в молодежном образе.
Фото и видео: Instagram Нюши и Игоря Сивова
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