Белоснежный микротоп и голубые джинсы: Нюша похвасталась девичьей фигурой в молодежном образе
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Фото: Instagram
29-летняя популярная певица Нюша, недавно впервые ставшая мамой, продемонстрировала поклонникам смелый и стильный образ.
Нюша опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в белом микротопе и голубых джинсах.
Поклонники оценили эффектный образ певицы. «Маленькая да удаленькая, прям мимишки фото», «Красотка», «Шикарная», «Богиня», «Ты просто вау», «Нюша. Я тебя люблю!», «Выглядишь класс!!», «Такая милаха», «Стильно и сексуально», «Такая летняя девочка», «ДевчОнка!», «Улыбка ангелочка», — пишут фолловеры.
Фото: Instagram
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