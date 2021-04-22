Известный модельер обвинил Ларису Долину в полном отсутствии вкуса в выборе одежды
Фото: Global Look Press
По его словам, он побывал в гостях у исполнительницы и был шокирован ее гардеробом. Махмудов отметил, что пришлось попотеть, чтобы сделать из артистки икону стиля.
Несмотря на то, что Долина тщательно отбирает сценические костюмы, некоторые стилисты считают, она выглядит нелепо. При этом звезда не переносит критику, подтверждением этому может служить недавний скандал на YouTube-шоу «Музыкалити» с TikTok-блогером Валей Карнавал.
Как уточнил Махмудов, к его советам она отнеслась с уважением, несмотря на то, что тот раскритиковал ее в одном из своих выступление на YouTube-шоу. Он подчеркнул, что в шкафу знаменитости увидел все, кроме стиля. Как пишет «Дни.ру», модельер посоветовал Долиной отказаться от длинных мешковатых юбок. Кроме того, он предложил создать для нее сценический костюм всего за сутки. Результат понравился певице.
Напомним, Лариса Долина пришла на шоу к Максиму Галкину, но работа не задалась. Причиной стала Валя Карнавал, которую тоже пригласил Галкин. Именитую певицу разозлила неграмотность девушки в важных для музыкантов вопросах, например, Валя не смогла ответить, кто такой Александр Панайотов, и не попала в ноты при распевке.
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official, Starface, пресс-служба, Global Look Press
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