Известный модельер обвинил Ларису Долину в полном отсутствии вкуса в выборе одежды

По его словам, он побывал в гостях у исполнительницы и был шокирован ее гардеробом. Махмудов отметил, что пришлось попотеть, чтобы сделать из артистки икону стиля.

Несмотря на то, что Долина тщательно отбирает сценические костюмы, некоторые стилисты считают, она выглядит нелепо. При этом звезда не переносит критику, подтверждением этому может служить недавний скандал на YouTube-шоу «Музыкалити» с TikTok-блогером Валей Карнавал.