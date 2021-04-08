Лариса Долина устроила скандал из-за «неграмотной» Вали Карнавал

Лариса Долина пришла на шоу «Музыкалити» к Максиму Галкину, но работа не задалась. Причиной стала Валя Карнавал, которую тоже пригласил Галкин. Именитую певицу разозлила неграмотность девушки в важных для музыкантах вопросах – например, девушка не смогла ответить, кто такой Александр Панайотов, и не попала в ноты при распевке.

«Макс, можно я уйду, все это мне неинтересно. Разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке... Она еще и претендует на то, чтобы стать звездой, не попадая ни в одну ноту, да еще и спорит! Я хочу, чтобы все поняли — образование — важная вещь!» — заявила Долина.

Валя защищалась, как могла.

«Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели. Ноты — это круто, и все надо правильно петь, но если человек хочет что-то исполнять, то пусть это делает», отметила Карнавал.

Долина осталась не согласна с ней.

«Пусть поет на кухне!Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих. Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?!», возразила певица.

Галкин попытался сгладить конфликт, но не вышло. В результате ведущему пришлось отшутиться.

«У каждого ведь своя правда. Лариса — ты идеальный человек для нашего шоу, мы как раз хотим увидеть конфликт поколений, а все приходят сюда и начинают хвалить друг друга. Если ты кинешь в Валю торшером, то у нас будут сумасшедшие просмотры!» — отметил он.