Известная модель пыталась вылечить псориаз дома и получила ожоги
Фото: Instagram/@brandiglanville
Сейчас женщина выздоравливает после ожогов второй степени. «Моя сетчатка была сожжена, мои ресницы сгорели, я не могла открыть глаза в течение трех дней, свет был таким болезненным», — рассказала звезда о своих симптомах.
Как уточнила знаменитость, инцидент произошел в декабре. Она использовала для лечения псориаза осветитель. До последнего времени поклонники не знали, что произошло с моделью и критиковали ее внешность, когда она появлялась на публике.
So this happened to me in December 2nd degree burns all over my face from an accident with a psoriasis light I am still healing & really didn’t want to share these photos but since @DailyMail is attacking my looks her is the 411 pic.twitter.com/xu21lZSEum— Brandi Glanville (@BrandiGlanville) March 25, 2021
«Люди, нападающие на мою внешность, заставляют меня чувствовать себя ужасно, я не хочу выходить из дома», — уточнила она.
Дизайнер ранее рассказывала, что псориаз «успокоился» и перестал развиваться на теле, когда ей было около 20 лет. Она почувствовала себя комфортно, отказавшись от лекарства около двух лет назад. Но все это обернулось неприятностями в 2020 году. Во время пандемии коронавируса знаменитость не могла заниматься любимыми делами и часто нервничала. «Стресс — частый триггер псориаза, и мои проблемы вернулись», — сказала она.
Ранее стало известно, что Оливия Боуэн, модель, ставшая известной благодаря участию в реалити-шоу «Остров любви», с 17 лет страдает от тяжелого псориаза.
Фото: Instagram/@brandiglanville
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