Известная модель пыталась вылечить псориаз дома и получила ожоги

«Люди, нападающие на мою внешность, заставляют меня чувствовать себя ужасно, я не хочу выходить из дома», — уточнила она.

Дизайнер ранее рассказывала, что псориаз «успокоился» и перестал развиваться на теле, когда ей было около 20 лет. Она почувствовала себя комфортно, отказавшись от лекарства около двух лет назад. Но все это обернулось неприятностями в 2020 году. Во время пандемии коронавируса знаменитость не могла заниматься любимыми делами и часто нервничала. «Стресс — частый триггер псориаза, и мои проблемы вернулись», — сказала она.

Ранее стало известно, что Оливия Боуэн, модель, ставшая известной благодаря участию в реалити-шоу «Остров любви», с 17 лет страдает от тяжелого псориаза.