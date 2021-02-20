Звезда телешоу призналась, что 10 лет страдает от серьезной болезни

Однако признание Оливии Боуэн вызвало не сочувствие, а жаркую дискуссию. Некоторые читатели издания раскритиковали знаменитость за выставление личной жизни напоказ ради лайков и охватов в сторис. «Личная жизнь должна оставаться приватной, зачем все это показывать?», «Просто не носи кроп-топы – и все будет хорошо», «Не вижу никаких проблем, бывают и более запущенные случаи псориаза», – заявили одни. Преданные поклонники, в свою очередь, вступились за свою любимицу: «У меня тоже псориаз, и я рада, что это не приговор и что известные люди стараются снять стигму с этого заболевания», «Говорите о ней что угодно, но она как минимум показывает себя настоящую и то, от чего страдает множество людей», «Правильно она делает, что показывает, что и знаменитости тоже люди», «Она просто показывает, как любить себя любой».

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