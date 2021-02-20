Звезда телешоу призналась, что 10 лет страдает от серьезной болезни
Как сообщило онлайн-издание Daily Mail, 27-летняя красавица блондинка заявила, что из-за хронической болезни ее живот периодически покрывается красными зудящими пятнами, которые чешутся и болят. «В такие моменты я чувствую себя ужасно неуверенной в себе. Но я стараюсь не отчаиваться и всякий раз беру себя в руки и напоминаю себе, что есть вещи гораздо хуже, чем просто пятна на теле. Это просто кожа. Гораздо важнее то, какой я человек», — написала она в порыве откровенности в социальной сети Instagram.
Однако признание Оливии Боуэн вызвало не сочувствие, а жаркую дискуссию. Некоторые читатели издания раскритиковали знаменитость за выставление личной жизни напоказ ради лайков и охватов в сторис. «Личная жизнь должна оставаться приватной, зачем все это показывать?», «Просто не носи кроп-топы – и все будет хорошо», «Не вижу никаких проблем, бывают и более запущенные случаи псориаза», – заявили одни. Преданные поклонники, в свою очередь, вступились за свою любимицу: «У меня тоже псориаз, и я рада, что это не приговор и что известные люди стараются снять стигму с этого заболевания», «Говорите о ней что угодно, но она как минимум показывает себя настоящую и то, от чего страдает множество людей», «Правильно она делает, что показывает, что и знаменитости тоже люди», «Она просто показывает, как любить себя любой».
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!