Изумрудное платье и переливающийся пиджак: Надежда Бабкина покорила эффектным образом

Надежда Бабкина показала свой новый стильный образ. Очередной модный эксперимент певицы можно смело назвать удачным – в таком наряде она выглядит очень молодо и стильно.

Певица продолжает выстраивать образы вокруг пиджаков – на этот раз Надежда выбрала эффектный переливающийся пиджак мужского кроя с клетчатым принтом. Под него певица надела темно-зеленое платье с черным поясом. Платье оттеняет крупный кулон в тон наряду.

В таком образе Надежда побывала на съемках программы «Правила жизни» с Алексеем Бегаком.

Поклонники певицы отметили ее отличный вкус и умение использовать тренды в свою пользу, несмотря на возраст:

«Как всегда, самая очаровательная и динамичная», «Такая красивая! Шикарная!!!», «Выглядите замечательно», «Просто красавица!», «Вам очень идет такой стиль», «Я восхищаюсь вами».

Ранее Бабкина покорила своих читателей, появившись в эффектном наряде с джинсовой косухой, прозрачной черной юбкой и грубых ботинках.