Адель раскрыла один из секретов своего похудения: «Просто прочитала книгу»
Фото: Instagram/ @adele
Поклонники поп-звезды до сих пор не верят, что их любимица, которая всегда могла похвастаться пышными формами, внезапно решила кардинально поменять имидж. Публика в недоумении: что случилось с певицей? Фигура стройная, настроение отличное. Похоже британская исполнительница раскрыла секрет счастья. Завесу тайны приоткрыла сама Адель. В своем Инстаграм она рассказала, что прочитала книгу о саморазвитии, и та перевернула ее жизнь с ног на голову.
Поп-звезда призналась: посте прочтения книги писательницы Гленнон Дойл, она будто заново родилась.
«Я никогда не знала, что полностью отвечаю за свою радость, счастье и свободу! Кто знал, что наше собственное освобождение освобождает и окружающих? Я — нет! Всегда думала, что нам суждено быть взволнованными, растрепанными, растерянными и самоотверженными, как персонажи Диснея!» — поделилась с подписчиками Адель.
Адель - британская певица, лауреат премии Грэмми. Первый же альбом исполнительницы стал коммерчески успешным и прославил артистку на весь мир. О личной жизни Адель рассказывать не любит. В 2011 году она начала отношения с бизнесменом Саймоном Конекки. Через год у них родился сын Анджело. В 2017-ом пара решила узаконить свои отношения, но брак продлился всего два года. Уже в 2019-ом супруги развелись. Они договорились не распространяться в прессе о личной жизни друг друга и вместе воспитывать сына.
Фото и видео: Instagram/@adele
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