Адель раскрыла один из секретов своего похудения: «Просто прочитала книгу»

Поп-звезда призналась: посте прочтения книги писательницы Гленнон Дойл, она будто заново родилась.

«Я никогда не знала, что полностью отвечаю за свою радость, счастье и свободу! Кто знал, что наше собственное освобождение освобождает и окружающих? Я — нет! Всегда думала, что нам суждено быть взволнованными, растрепанными, растерянными и самоотверженными, как персонажи Диснея!» — поделилась с подписчиками Адель.

Адель - британская певица, лауреат премии Грэмми. Первый же альбом исполнительницы стал коммерчески успешным и прославил артистку на весь мир. О личной жизни Адель рассказывать не любит. В 2011 году она начала отношения с бизнесменом Саймоном Конекки. Через год у них родился сын Анджело. В 2017-ом пара решила узаконить свои отношения, но брак продлился всего два года. Уже в 2019-ом супруги развелись. Они договорились не распространяться в прессе о личной жизни друг друга и вместе воспитывать сына.