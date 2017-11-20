39-летняя певица Ани Лорак поделилась уникальными фотографиями из семейного альбома.

В мире, где царит культ красоты и люди, особенно публичные, часто меняют свою внешность с помощью косметологических и хирургических процедур, особый интерес вызывают фотографии звезд в юности. Сегодня своими детскими и юношескими фотографиями поделилась Ани Лорак.

«Уникальное детское фото, где я с мамой и куклой Катей, которой обстригла волосы», — написала она под черно-белым снимком и пожелала поклонникам теплого вечера в кругу близких людей.

«Ани, Вы с Мамой очень похожи))) и даже кукла похожа на вас!))», «Мама и две куклы», «Как я люблю старые фотки, просто прелесть», — пишут фанаты певицы.

Но она не ограничилась одной лишь этой фотографией.

«Мне 15 лет и я победила на вокальном конкурсе "Веселад"», — написала она под фото, на котором уже прослеживается явное сходство с нынешним обликом звезды.

«Как была красавицей, так и осталась) солнышко наше», «Какая красивая! А сколько искренности в этом взгляде! Сколько тепла в этой улыбке.. и ничего не изменилось - все такая же добрая и светлая», «По-моему, ничего не изменилось», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы, сильно ли изменилась Ани Лорак?

Фото: instagram