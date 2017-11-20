39-летняя певица Ани Лорак поделилась уникальными фотографиями из семейного альбома.

В мире, где царит культ красоты и люди, особенно публичные, часто меняют свою внешность с помощью косметологических и хирургических процедур, особый интерес вызывают фотографии звезд в юности. Сегодня своими детскими и юношескими фотографиями поделилась Ани Лорак. «Уникальное детское фото, где я с мамой и куклой Катей, которой обстригла волосы», — написала она под черно-белым снимком и пожелала поклонникам теплого вечера в кругу близких людей.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Ноя 20 2017 в 7:45 PST

«Ани, Вы с Мамой очень похожи))) и даже кукла похожа на вас!))», «Мама и две куклы», «Как я люблю старые фотки, просто прелесть», — пишут фанаты певицы. Но она не ограничилась одной лишь этой фотографией. «Мне 15 лет и я победила на вокальном конкурсе "Веселад"», — написала она под фото, на котором уже прослеживается явное сходство с нынешним обликом звезды.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Ноя 20 2017 в 10:01 PST