Изменилась? Ани Лорак показала, как она выглядела в детстве и юности
В мире, где царит культ красоты и люди, особенно публичные, часто меняют свою внешность с помощью косметологических и хирургических процедур, особый интерес вызывают фотографии звезд в юности. Сегодня своими детскими и юношескими фотографиями поделилась Ани Лорак.
«Уникальное детское фото, где я с мамой и куклой Катей, которой обстригла волосы», — написала она под черно-белым снимком и пожелала поклонникам теплого вечера в кругу близких людей.
«Ани, Вы с Мамой очень похожи))) и даже кукла похожа на вас!))», «Мама и две куклы», «Как я люблю старые фотки, просто прелесть», — пишут фанаты певицы.
Но она не ограничилась одной лишь этой фотографией.
«Мне 15 лет и я победила на вокальном конкурсе "Веселад"», — написала она под фото, на котором уже прослеживается явное сходство с нынешним обликом звезды.
«Как была красавицей, так и осталась) солнышко наше», «Какая красивая! А сколько искренности в этом взгляде! Сколько тепла в этой улыбке.. и ничего не изменилось - все такая же добрая и светлая», «По-моему, ничего не изменилось», — обсуждают фолловеры.
А как считаете вы, сильно ли изменилась Ани Лорак?
Фото: instagram