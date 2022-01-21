Избитый хулиганами фигурист Дмитрий Соловьев впервые после происшествия вышел в свет

Презентация книги, которая вышла с двумя обложками — на выбор читателя, проходила в уютной атмосфере в помещении с приглушенным светом. Среди звездных гостей в ресторане были Максим Маринин и Наталья Сомова, Алена Бабенко, Елена Захарова, Юрий Белоус, Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова.

Для олимпийского чемпиона и участника шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева презентация книги Александра Жулина стала первым светским мероприятием после того, как он пострадал от рук хулиганов. Напомним, что в декабре Дмитрий с любимой девушкой Анной проводили романтический вечер. Во время прогулки к ним пристали хулиганы и избили спортсмена. С травмами его госпитализировали. Несколько дней спортсмен провел в больнице.

Теперь же он идет на поправку и восстанавливается дома.