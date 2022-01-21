Избитый хулиганами фигурист Дмитрий Соловьев впервые после происшествия вышел в свет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Презентация книги, которая вышла с двумя обложками — на выбор читателя, проходила в уютной атмосфере в помещении с приглушенным светом. Среди звездных гостей в ресторане были Максим Маринин и Наталья Сомова, Алена Бабенко, Елена Захарова, Юрий Белоус, Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова.
Для олимпийского чемпиона и участника шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева презентация книги Александра Жулина стала первым светским мероприятием после того, как он пострадал от рук хулиганов. Напомним, что в декабре Дмитрий с любимой девушкой Анной проводили романтический вечер. Во время прогулки к ним пристали хулиганы и избили спортсмена. С травмами его госпитализировали. Несколько дней спортсмен провел в больнице.
Теперь же он идет на поправку и восстанавливается дома.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Во время презентации книги Александр Жулин раздавал автографы, общался и фотографировался с поклонниками и делился деталями создания автобиографии.
Автор рассказал, что начал писать книгу во время пандемии, когда площадки для тренировок были закрыты и заняться особо было нечем. «Случился ковид, появилось много свободного времени, тренироваться нельзя, сел дома и стал в телефон писать одну страничку, две...» — поделился Жулин. И вскоре процесс так вовлек его, что спортсмен решил выпустить книгу о себе.
В биографии фигурист и тренер рассказал, что не всегда занимался фигурным катанием по любви. Это скорее было нужно его бабушке и родителям, чтобы ребенок не мотался без дела по двору, а занимался красивым спортом. Любовь к фигурному катанию пришла к Александру только в юности.
Об этих и других интересных фактах из жизни Жулина его поклонники узнают из новой книги.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru, пресс-служба