Партнера Бородиной по «Ледниковому периоду» сильно избили в Москве — что произошло

После произошедшего на место приехали сотрудники полиции и задержали троих преступников, а самого Дмитрия Соловьева экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. На данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении с травмами средней тяжести — он получил серьезную травму головы.

Как сообщает Анна, на данный момент точной информации о состоянии здоровья спортсмена нет. «Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили», — сообщила она корреспонденту «Матч ТВ».