Партнера Бородиной по «Ледниковому периоду» сильно избили в Москве — что произошло
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
В ночь с 20 на 21 декабря олимпийский чемпион и его девушка — восьмикратная чемпионка России по керлингу Анна Сидорова решили счастливо провести время в компании друг друга. Сначала пара сходила в ресторан, после чего в кино, а потом Анна и Дмитрий отправились на прогулку. Однако романтический променад омрачили трое неизвестных — они совершили попытку нападения на девушку. Соловьев вступился за возлюбленную, однако трое нападавших повалили его на землю и избили ногами.
После произошедшего на место приехали сотрудники полиции и задержали троих преступников, а самого Дмитрия Соловьева экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. На данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении с травмами средней тяжести — он получил серьезную травму головы.
Как сообщает Анна, на данный момент точной информации о состоянии здоровья спортсмена нет. «Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили», — сообщила она корреспонденту «Матч ТВ».
Фото: Instagram, Global Look press