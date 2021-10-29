Сыровар Олег Сирота ушел от жены Пелагеи и четверых детей

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить. Не звоните мне, пожалуйста», — написал Олег.

30-летняя Пелагея прокомментировала слова мужа и отметила, что решение о разводе принял именно он: «Во избежание домыслов, сплетен, противоречивой информации и периодически возникающих к нам вопросов: Мне важно сообщить, что Олег принял решения расторгнуть наш брак».

33-летний Олег Сирота добивался внимания своей избранницы даже не зная ее имени. Молодой и амбициозный фермер пришел к отцу 19-летней девушки, известному бизнесмену Герману Стерлигову просить ее руки. В 2010 году состоялась свадьба, несмотря на то, что невеста была категорически против замужества с неизвестным мужчиной. Спустя время Пелагея полюбила своего супруга и родила от него четверых детей. С кем останутся 3 дочери и сын пары — Олег не уточнил.