Из красавицы — в чудовище: как выглядела в юности одна из самых известных жертв пластики Микаэла Романини
Фото: Кадр видео
В любом рейтинге самых известных жертв пластики непременно фигурирует имя итальянки Микаэлы Романини. Ее «преображение» — пример того, что может стать с некогда яркой и привлекательной женщиной, если не прекратить посещать кабинеты хирургов.
Фото: www.instagram.com/micaelaorsolaromanini/
Микаэла тщательно скрывает свой возраст, так как не смирилась с уходящей молодостью и красотой. Но блогеры узнали, что родилась она в 1969 году. Ее детство и юность ничем не отличались от жизни ее сверстников. Девочка обладала обычной внешностью, в школьные годы увлекалась музыкой и игрой на гитаре.
В молодости Микаэла начала искать свой стиль и экспериментировать с внешностью. Вскоре она из девушки с русыми волосами перевоплотилась в яркую брюнетку. Юношеская припухлость лица ушла, и Романини стала настоящей яркой красавицей.
Личная жизнь итальянки складывалась удачно: она встретила свою любовь и стала матерью.
Фото: www.instagram.com/micaelaorsolaromanini/
И, как это часто бывает, с годами Микаэла захотела сохранить красоту, удержать молодость, а заодно и мужа. Тогда-то итальянка и начала себя перекраивать. Сначала Романини делала уколы красоты на губах и всем лице. И она настолько увлеклась этими процедурами, что уже не могла остановиться. В итоге ее рот стал огромных размеров, а мимика — неестественной.
Кстати, Романини принадлежит своеобразный рекорд — у нее самый большой рот среди соотечественниц. Также она входит в рейтинг самых некрасивых итальянок.
Фото: www.instagram.com/micaelaorsolaromanini/
Кстати, о ней заговорили именно тогда, когда ее лицо стало привлекать к себе внимание. Одна из ее близких родственниц замужем за одним из членов семьи Берлускони. Возможно, эта связь и помогла итальянке пробиться в свет под вспышки фотокамер. Так это или нет, достоверно неизвестно, сама Микаэла не любит рассказывать о личной жизни.
Год за годом внешность Романини становилась все «оригинальнее». На лице появились глубокие морщины, которые она пыталась устранить тоже с помощью скальпеля. Сыграло свою роль и увлечение загаром, хотя медики строго запрещали ей проводить много времени на солнце.
Коснулась рука хирурга и ее груди. Маммопластика превратила некогда небольшой бюст итальянки в два шара.
Фото: www.instagram.com/micaelaorsolaromanini/
Одним словом, Микаэла перекроила себя полностью. Со временем обезображенная внешность стала причиной того, что от Романини стали отворачиваться в обществе. Сейчас она уже не блистает на светских приемах, а ведет спокойный образ жизни.
Неизвестно, что стало причиной разрыва отношений с отцом ее детей, но 7 лет назад Микаэла вышла замуж. Фотографии избранника она часто публикует на своей странице в Instagram.
Фото: www.instagram.com/micaelaorsolaromanini/
Самыми красивыми мужчинами Романини считает отца и супруга, открыто заявляет об этом и часто публикует их портреты.
Судя по тому, что страница в социальной сети пестрит детскими, юношескими фото Микаэлы, а также изображениями супермоделей 1990-х, она недовольна тем, как сейчас выглядит. Да это и неудивительно. Ее лицо настолько перекосило от пластики и последствий бьюти-процедур, что за последние пару-тройку лет она изменилась до неузнаваемости и выглядит намного старше своего возраста.
Фото: www.instagram.com/micaelaorsolaromanini/
Микаэлу Романини часто сравнивают с еще одной жертвой пластики и тоже итальянкой Донателлой Версаче (о том, как она выглядела и чем занималась в молодости, Passion.ru писал ранее, — прим. ред.).
«Надо же. Я думала, что такое с собой может сотворить только Донателла», «Они с ней так похожи», «Что Микаэла, что Донателла — одно лицо, и обе выглядят, как трансы», — выражают свое мнение пользователи Сети под статьями о Романини.
Но отличие меж итальянками все же есть: Донателла уже вошла в историю моды, а Микаэла известна лишь как образец того, насколько сильно можно не принимать себя и изуродовать свою внешность. Поговаривают, что Романини планирует сделать подтяжку шеи, чтобы ее легенда о возрасте была более правдоподобной. Возможно, она еще и удивит мир очередным преображением.
О том, как с возрастом меняется внешность знаменитостей, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram Микаэлы Романини, кадры youtube-канала «Ай, люблю людей»
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