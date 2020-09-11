Из красавицы — в чудовище: как выглядела в юности одна из самых известных жертв пластики Микаэла Романини

Кстати, о ней заговорили именно тогда, когда ее лицо стало привлекать к себе внимание. Одна из ее близких родственниц замужем за одним из членов семьи Берлускони. Возможно, эта связь и помогла итальянке пробиться в свет под вспышки фотокамер. Так это или нет, достоверно неизвестно, сама Микаэла не любит рассказывать о личной жизни.

Год за годом внешность Романини становилась все «оригинальнее». На лице появились глубокие морщины, которые она пыталась устранить тоже с помощью скальпеля. Сыграло свою роль и увлечение загаром, хотя медики строго запрещали ей проводить много времени на солнце.

Коснулась рука хирурга и ее груди. Маммопластика превратила некогда небольшой бюст итальянки в два шара.