Ивлеева устроила праздник с шампанским и нарвалась на критику в Сети: «Разыскивают все гаишники Москвы»

Настя Ивлеева устроила праздник в честь своих подписчиков. Ее страница в Instagram набрала 17 млн фолловеров, что вывело телеведущую в ряды одной из самых популярных инста-блогеров. Настя поблагодарила поклонников, отметив, что любит их, и в прямом эфире показала салют в центре Москвы с цифрой 17.

Отмечая важный для себя повод, Ивлеева глотнула шампанского, а после села за руль. Этот факт не ускользнул от внимательных зрителей, и в Сети покатилась волна критики в ее адрес. Вскоре в прессе появились сообщения с заголовками «Ивлееву разыскивают за пьяное вождение». Блогер отреагировала на это отметив, что ее ищут все гаишники Москвы.