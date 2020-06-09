Ивлеева устроила праздник с шампанским и нарвалась на критику в Сети: «Разыскивают все гаишники Москвы»
Фото: Instagram Насти Ивлеевой
Настя Ивлеева устроила праздник в честь своих подписчиков. Ее страница в Instagram набрала 17 млн фолловеров, что вывело телеведущую в ряды одной из самых популярных инста-блогеров. Настя поблагодарила поклонников, отметив, что любит их, и в прямом эфире показала салют в центре Москвы с цифрой 17.
Отмечая важный для себя повод, Ивлеева глотнула шампанского, а после села за руль. Этот факт не ускользнул от внимательных зрителей, и в Сети покатилась волна критики в ее адрес. Вскоре в прессе появились сообщения с заголовками «Ивлееву разыскивают за пьяное вождение». Блогер отреагировала на это отметив, что ее ищут все гаишники Москвы.
«Мне написали: "Ты же была с шампанским, а сейчас за рулем". Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — приводит цитату Насти Ивлеевой «Пятый канал».
И все же в Сети негативно отреагировали даже на «один глоток» на фоне ДТП, которое произошло произошло в Москве с участием актера Михаила Ефремова. По предварительным данным, актер в нетрезвом состоянии нарушил ПДД — пересек двойную сплошную, выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем, водитель которого получил серьезные травмы.
Фото и видео: Instagram Насти Ивлеевой
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