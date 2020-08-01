Ивлеева идет на поправку: «Легкие чувствуют себя замечательно»

«Чувствую я себя прекрасно. Мое состояние с каждым днем становится все лучше. Я делала КТ, и легкие мои чувствуют себя просто потрясающе. Они абсолютно здоровы. Но я продолжаю пить таблетки, и как минимум еще неделю мне придется просидеть на карантине», - поделилась подробностями Анастасия.

Настя Ивлеева - телеведущая и блогер. Прославилась благодаря программе «Орел и решка». Сейчас она замужем за 26-летним рэпером Элджеем (Алексеем Узенюк). Месяц назад пара отметила годовщину свадьбы. Праздник прошел шумно и в присутствии многих гостей. Неделю назад супруги сообщили своим поклонникам, что заразились коронавирусом. По словам пары, болезнь проходит в легкой форме, и они сидят на карантине.