Ивлеева идет на поправку: «Легкие чувствуют себя замечательно»
Фото: Instagram/ @agentgirl
Совсем недавно Настя рассказала поклонникам, что вместе с мужем, рэпером Элджеем, заразилась коронавирусом. Ее супруг порядком напугал фанатов, опубликовав в своем Инстаграм видео из кареты скорой помощи. Сама Ивлеева сейчас на карантине дома и решила в сторис рассказать подписчикам о своем самочувствии.
«Чувствую я себя прекрасно. Мое состояние с каждым днем становится все лучше. Я делала КТ, и легкие мои чувствуют себя просто потрясающе. Они абсолютно здоровы. Но я продолжаю пить таблетки, и как минимум еще неделю мне придется просидеть на карантине», - поделилась подробностями Анастасия.
Настя Ивлеева - телеведущая и блогер. Прославилась благодаря программе «Орел и решка». Сейчас она замужем за 26-летним рэпером Элджеем (Алексеем Узенюк). Месяц назад пара отметила годовщину свадьбы. Праздник прошел шумно и в присутствии многих гостей. Неделю назад супруги сообщили своим поклонникам, что заразились коронавирусом. По словам пары, болезнь проходит в легкой форме, и они сидят на карантине.
_Фото и видео: Instagram/@_agentgirl__
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