Заразившийся коронавирусом муж Насти Ивлеевой отправился в больницу на «скорой»

Новость о том, что 29-летняя Настя Ивлеева и ее 26-летний муж рэпер Элджей (в миру — Алексей Узенюк) заразились коронавирусом, огорчила поклонников пары. Каждый день неравнодушные задают телеведущей вопросы об их самочувствии.

Буквально накануне Настя рапортовала, что болезнь проходит в легкой форме и они всей семьей делают КТ легких для контроля, но уже сегодня, спустя пять дней после сообщения о положительных тестах на Covid-19, Элджей отправился в больницу.

Короткое видео из кареты скорой помощи он опубликовал в «сториз» своего Instagram. Что именно случилось, пока неизвестно.

Редакция Passion.ru желает здоровья паре.