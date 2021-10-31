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«Иванушка» Кирилл Андреев рассекретил неожиданное имя внучки

Участники группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перестал скрывать имя внучки. Девочка появилась на свет в семье единственного сына певца в июне этого года. Пока ни родители, ни знаменитый дедушка не показывали ее лица и не сообщали имя.
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Кирилл Андреев

Фото: East News Russia

Вокалист «Иванушек International» Кирилл Андреев стал дедушкой в начале лета 2021 года. У его 20-летнего сына Кирилла и супруги Аделины родилась дочь. Ни родители, ни старшее поколение до сих пор не делились ее фотографиями и даже не сообщали имя. Однако на днях 50-летний певец все-таки рассекретил его.

В программе «Центральное телевидение» на НТВ Кирилл Андреев сообщил, что девочку назвали Аннелия. При этом дома все зовут ее Анной — такое имя дали ребенку во время обряда крещения.

Как признался сам Кирилл, иногда он делает вид, что гуляет с дочкой. Говорит, что прохожие не воспринимают его в роли дедушки с внучкой.

Кирилл Андреев счастливо женат первым браком уже более 20 лет. Вместе с супругой Лолой он воспитал единственного сына Кирилла.

Фото и видео: @kirillandreev71/Instagram; East News