«Иванушка» Кирилл Андреев рассекретил неожиданное имя внучки

Вокалист «Иванушек International» Кирилл Андреев стал дедушкой в начале лета 2021 года. У его 20-летнего сына Кирилла и супруги Аделины родилась дочь. Ни родители, ни старшее поколение до сих пор не делились ее фотографиями и даже не сообщали имя. Однако на днях 50-летний певец все-таки рассекретил его.

В программе «Центральное телевидение» на НТВ Кирилл Андреев сообщил, что девочку назвали Аннелия. При этом дома все зовут ее Анной — такое имя дали ребенку во время обряда крещения.