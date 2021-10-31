«Иванушка» Кирилл Андреев рассекретил неожиданное имя внучки
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Фото: East News Russia
Вокалист «Иванушек International» Кирилл Андреев стал дедушкой в начале лета 2021 года. У его 20-летнего сына Кирилла и супруги Аделины родилась дочь. Ни родители, ни старшее поколение до сих пор не делились ее фотографиями и даже не сообщали имя. Однако на днях 50-летний певец все-таки рассекретил его.
В программе «Центральное телевидение» на НТВ Кирилл Андреев сообщил, что девочку назвали Аннелия. При этом дома все зовут ее Анной — такое имя дали ребенку во время обряда крещения.
Как признался сам Кирилл, иногда он делает вид, что гуляет с дочкой. Говорит, что прохожие не воспринимают его в роли дедушки с внучкой.
Кирилл Андреев счастливо женат первым браком уже более 20 лет. Вместе с супругой Лолой он воспитал единственного сына Кирилла.
Фото и видео: @kirillandreev71/Instagram; East News