50-летний «Иванушка» Кирилл Андреев стал дедом

У Кирилла Андреева родилась внучка. Семья старается не распространяться о подробностях пополнения, но жена «Иванушки» Лолита в комментарии «СтарХиту» подтвердила, что стала бабушкой, а Кирилл — дедом.

«Все хорошо. Внучка родилась. Но мы не делимся подробностями и фотографиями», — отметила она.