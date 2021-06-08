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50-летний «Иванушка» Кирилл Андреев стал дедом

В апреле стало известно, что единственный сын музыканта — тоже Кирилл — и его супруга Аделина готовятся стать родителями. И теперь это радостное событие произошло. Молодая мать рожала в одном из столичных роддомов.

У Кирилла Андреева родилась внучка. Семья старается не распространяться о подробностях пополнения, но жена «Иванушки» Лолита в комментарии «СтарХиту» подтвердила, что стала бабушкой, а Кирилл — дедом.

«Все хорошо. Внучка родилась. Но мы не делимся подробностями и фотографиями», — отметила она.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кирилл Андреев позирует

Фото: Starface

Девочка родилась 4 июня. И все эти дни звездное семейство тихо наслаждалось своим счастьем.

У Кирилла Андреева близкие отношения с наследником. Родители поддержали сына в желании жениться в столь раннем возрасте и устроили для него и Аделины шикарную свадьбу, на которой гуляла семья и множество друзей.

Сам «Иванушка» женился на Лоле в 2000 году, а вскоре у них родился единственный ребенок.

Фото и видео: Instagram, Gennadii Usoev, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface

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