Иван Жидков сделал пересадку волос за 5 тысяч евро

Всего несколько лет назад актер мог похвастаться завидной шевелюрой. Но вскоре произошла проблема, которую решить самостоятельно было невозможно. За этим Иван и обратился к врачам.

«Мой директ полон сообщений от друзей и знакомых по поводу пересадки волос. Тема деликатная и не все хотят про это говорить. Был лысым, хоп уже копна на голове, откуда спрашивают? Лишь плечами пожимаешь, дескать не знаю даже, проснулся, а тут вон оно что. Конечно, никто даже и подумать не может, что пересадил. К этой процедуре я отношусь, как к зубам примерно. Зубы же все в открытую делают. Короче, сама операция совершенно не напряжная. Вообще не больно, но долго по времени. Многое зависит от доктора, так как он вручную проделывает ювелирную работу. Когда я начал интересоваться, где лучше делать, Турция оказалась лидером в этой отрасли. Проблема в том, что тут все кому не лень это делают и найти действительно хорошего специалиста не так просто. Моя операция стоила 5000 евро, хотя в Стамбуле можно было найти и за 2000, но есть вещи, на которых точно не надо экономить!», — откровенно поделился своим опытом Жидков.

Хорошо, что есть такие смелые и открытые люди, способные поделиться своим опытом, который для многих может оказаться очень ценным. Согласитесь?