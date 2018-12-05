«Оставь меня в покое»: Иван Жидков резко ответил бывшей возлюбленной

В конце минувшего года актер Иван Жидков со скандалом расстался со своей возлюбленной Лилией Соловьевой, родившей ему сына Степана. В феврале стало известно, что сердце Ивана вновь занято — Instagram-модель Анастасия Юрченко рассекретила отношения со звездным избранником. Расставание с Жидковым далось Лилии болезненно, как и появление у него новой подруги. В недавнем прямом эфире в Instagram Иван Жидков высказался о проблемах в отношениях с матерью своего сына: «Если один молчит, а другой извергается, то какая в этом логика? Почему так происходит? Вы просто подумайте. Я не хочу в это лезть, но это теперь касается моих близких. Это треплет нервы моим близким... маме, например. Почему ты позволяешь себя так вести? Оскорблять мою девушку и меня... Оставь меня в покое».