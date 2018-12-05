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«Оставь меня в покое»: Иван Жидков резко ответил бывшей возлюбленной

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Жидков и Лилия Соловьева с сыном

Фото: Instagram Лилии Соловьевой
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Актер устал от нападок Лилии Соловьевой.

В конце минувшего года актер Иван Жидков со скандалом расстался со своей возлюбленной Лилией Соловьевой, родившей ему сына Степана. В феврале стало известно, что сердце Ивана вновь занято — Instagram-модель Анастасия Юрченко рассекретила отношения со звездным избранником. Расставание с Жидковым далось Лилии болезненно, как и появление у него новой подруги. В недавнем прямом эфире в Instagram Иван Жидков высказался о проблемах в отношениях с матерью своего сына: «Если один молчит, а другой извергается, то какая в этом логика? Почему так происходит? Вы просто подумайте. Я не хочу в это лезть, но это теперь касается моих близких. Это треплет нервы моим близким... маме, например. Почему ты позволяешь себя так вести? Оскорблять мою девушку и меня... Оставь меня в покое».

Как сообщает «7 дней», в ответ на это Лилия отметила, что не ожидала от бывшего возлюбленного другой реакции. Отметим, Иван Жидков был женат единожды — первой и единственной официальной супругой актера была его коллега Татьяна Арнтгольц, родившая ему дочь Машу. С 2016 года актер состоял в отношениях с Лилией Соловьевой, однако до ЗАГСа пара так и не дошла.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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