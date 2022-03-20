Иван Жидков показал подросшую дочь от Татьяны Арнтгольц: «Похожа на маму и папу»

Пока Татьяна Арнтгольц полностью посвятила себя младшему сыну Данилу от второго супруга Марка Богатырева, Иван Жидков отправился на прогулку с их общей дочерью Марией.

12-летняя наследница известных артистов была счастлива провести время с папой. Отец и дочь прогулялись по заснеженному парку и наслаждались компанией друг друга. Актер опубликовал совместное селфи с подрастающей дочерью, а также поделился видео кадрами с прогулки.