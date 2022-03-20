Иван Жидков показал подросшую дочь от Татьяны Арнтгольц: «Похожа на маму и папу»
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Пока Татьяна Арнтгольц полностью посвятила себя младшему сыну Данилу от второго супруга Марка Богатырева, Иван Жидков отправился на прогулку с их общей дочерью Марией.
12-летняя наследница известных артистов была счастлива провести время с папой. Отец и дочь прогулялись по заснеженному парку и наслаждались компанией друг друга. Актер опубликовал совместное селфи с подрастающей дочерью, а также поделился видео кадрами с прогулки.
Иван Жидков на прогулке с дочерью Марией
«Привет! Идем блины есть. А то что-то худые», — иронично рассказал о планах на вечер Жидков.
Помимо дочери Марии Иван также воспитывает младшего сына Степана, который появился на свет в отношениях с моделью Лилией Соловьевой. Мальчик родился в 2017 году, а спустя несколько месяцев возлюбленные объявили о расставании.
С первой женой Татьяной Арнтгольц Жидков прожил в браке более пяти лет. Супруги развелись в 2013 году, когда их дочери Марии было всего четыре года.
Фото: Instagram, Global Look Press, Telegram