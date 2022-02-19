Сыну Арнтгольц и Богатырева исполнился год: актеры трогательно обратились к наследнику
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tarntgoltsofficial/Instagram
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц отмечают первый день рождения сына в семейном кругу. В социальных сетях артистов появились трогательные фото с мальчиком, которые они сопроводили нежными пожеланиями.
Актер опубликовал на своей странице в Instagram снимок с наследником, который растет копией своего отца. «Данилка! Родной мой. Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители тебе поможем! Люблю», — обратился к сыну Богатырев.
Фото: @marchi25/Instagram
Звезда «Кухни» не первый раз радует подписчиков кадрами с сыном, тогда как Татьяна позировала для фото только единожды, и то с коляской. День рождения не стал исключением. Актриса выложила снимок с Данилой, но не показала его лица.
«Мое счастье, моя любовь, мое все... Вот и годик уже…» — написала Арнтгольц.
Напомним, что 39-летняя Татьяна Арнтгольц и 37-летний Марк Богатырев познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела», который вышел на экраны в 2017 году. В 2018 пара официально подтвердила свои отношения, а спустя два года артисты сыграли свадьбу. Для Татьяны этот брак стал вторым. Она была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию.
Фото: Instagram