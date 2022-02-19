Сыну Арнтгольц и Богатырева исполнился год: актеры трогательно обратились к наследнику

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц отмечают первый день рождения сына в семейном кругу. В социальных сетях артистов появились трогательные фото с мальчиком, которые они сопроводили нежными пожеланиями.

Актер опубликовал на своей странице в Instagram снимок с наследником, который растет копией своего отца. «Данилка! Родной мой. Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители тебе поможем! Люблю», — обратился к сыну Богатырев.