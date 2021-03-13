Иван Ургант высмеял Валерия Меладзе: «Мы никогда не сидели в одном кадре»

12 марта Иван Ургант представил специальную рубрику в выпуске «Вечерний Ургант» с участием Валерия Меладзе. Телеведущий обратил особое внимание на новые фото в социальных сетях певца и решил подшутить над его ростом: «Мы проанализировали Instagram Валерия Меладзе. Смотрите, у Валерия какая-то огромная тяга к огромным предметам. Огромный бокал, следующая фотография — гигантский арбуз, дальше, пожалуйста — огромные бутылки, дальше, посмотрите — огромная штанга. Значит, друзья, пришло время рассказать правду, и Валерий, очевидно, использовав все эти фотографии, уже сам перестал скрывать. Ну, чего и нам молчать. Валерий к нам приходил много раз в программу. Вы, конечно, обратили внимание, мы никогда не снимали вместе — никогда не сидели с ним в одном кадре. Всегда либо Валерий, либо я. Дело в том, что Валерий от природы очень маленького роста».