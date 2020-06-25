Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева наладили личную жизнь во время самоизоляции: «Такого 25 лет не было»
Фото: Starface
По всей стране ослабляют ограничения, введенные весной из-за пандемии коронавируса. Но многие граждане, в том числе и знаменитые, продолжают оставаться дома. Ранее о том, что для нее карантин не окончен, рассказывала певица Алсу, и теперь стало известно, что дома проведут ближайшее время и Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой.
Самоизоляция пошла их семье на пользу, ведь уже много лет у артистов не было возможности проводить практически 100% вдвоем. А вынужденный режим наладил их личную жизнь, рассказал Валерий Меладзе в интервью изданию «Антенна-Телесемь».
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
«25 лет у меня не было того, что есть сейчас. Раньше я все время куда-то спешил, строил планы. Жили так, будто едем на эскалаторе, который движется вниз, а нам нужно вверх. Мы с Альбиной наконец-то стали жить как семья. Я делаю замечания детям, они не слушают. Мне раньше казалось, что каждое мое замечание бывает так редко, что оно на вес золота, а теперь я делаю их регулярно, стабильно», — с юмором отметил Валерий Меладзе.
Он также рассказывал, что во время карантина они распустили всех помощников по дому: глава семьи сам готовил, а его супруга мыла посуду.
«Раньше мы в разное время вставали, дети уходили рано утром, получалось их только поцеловать и проводить. Возможно, когда дети это все осознают, мы будем считать нынешнее сложное время прекрасным», — добавил артист.
Брак с Альбиной Джанабаевой стал для Меладзе вторым. С первой женой Ириной он состоял в браке больше 20 лет, но даже будучи женатым Валерий встречался с Альбиной, которая родила несвободному возлюбленному сына Константина. Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году, и тогда же родился их второй сын Лука.
От первого брака у Меладзе есть три дочери Инга, Софья и Арина, с которыми он постоянно общается.
Фото: Starface и Instagram Альбины Джанабаевой
Видео: Первый канал
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