Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева наладили личную жизнь во время самоизоляции: «Такого 25 лет не было»

«25 лет у меня не было того, что есть сейчас. Раньше я все время куда-то спешил, строил планы. Жили так, будто едем на эскалаторе, который движется вниз, а нам нужно вверх. Мы с Альбиной наконец-то стали жить как семья. Я делаю замечания детям, они не слушают. Мне раньше казалось, что каждое мое замечание бывает так редко, что оно на вес золота, а теперь я делаю их регулярно, стабильно», — с юмором отметил Валерий Меладзе.

Он также рассказывал, что во время карантина они распустили всех помощников по дому: глава семьи сам готовил, а его супруга мыла посуду.

«Раньше мы в разное время вставали, дети уходили рано утром, получалось их только поцеловать и проводить. Возможно, когда дети это все осознают, мы будем считать нынешнее сложное время прекрасным», — добавил артист.

Брак с Альбиной Джанабаевой стал для Меладзе вторым. С первой женой Ириной он состоял в браке больше 20 лет, но даже будучи женатым Валерий встречался с Альбиной, которая родила несвободному возлюбленному сына Константина. Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году, и тогда же родился их второй сын Лука.

От первого брака у Меладзе есть три дочери Инга, Софья и Арина, с которыми он постоянно общается.