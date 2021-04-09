Иван Ургант по описанию россиянок составил портрет идеального мужчины
Фото: Instagram/@urgantcom
Юморист показал человека, подходящего под это описание. Россиянки думают, что мужчина мечты живет в Москве или Петербурге. Его возраст от 25 до 45 лет, а рост - более 175 сантиметров. Кроме того, он не должен пить алкоголь, иметь пивного живота.
Фото: Instagram/@igor_igor_akinfeev
Представительницам слабого пола важно, чтобы он был хорошим любовником. При этом женщины уточнили, что идеальный мужчина не работает курьером, таксистом или дворником. Его зарплата – не ниже 150 тысяч рублей.
Ургант, зачитывая «требования» россиянок, пошутил, что сам «со скрипом» проходит под некоторые пункты. «Мить, давай признаемся, мы не идеальны. Мы хотим разместить фотографию идеального мужчины. Он подходит под все описания», - сказал телеведущий.
Потом на экране появилась фотография вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева. Ургант напомнил, что у спортсмена 8 апреля день рождения и поздравил его с праздником.
Ранее Екатерина Андреева рассказала, как выбрать идеального мужчину. Телеведущая считает, что мужчин нужно проверять. По ее словам, надо попробовать порулить в машине избранника, а также пригласить на ужин несколько подруг.
Фото: Instagram/@urgantcom, Instagram/@igor_igor_akinfeev
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