Екатерина Андреева рассказала, как выбрать идеального мужчину

Для многих российских женщин Екатерина Андреева — пример для подражания. Она выглядит намного моложе своих лет, а ее муж, Душан Перович, кажется идеальным мужчиной. Несколько часов назад телеведущая рассказала, как выбрать и испытать мужчину в начале отношений, чтобы горько не пожалеть потом. «Мужчин настоящих жалеть надо, их так мало осталось», — шутит Андреева.

«"Плохонький, но мой" — это вариант, конечно, но — не вариант. Мужчина настоящий — редкий вид, исчезающая натура. Если увидите такого — хватать и немедленно, не раздумывая, что да как», — считает звезда.

«Один из способов проверки (конечно, гарантии на 100% не дает, но кое-что покажет). Если он вам разрешил своей машиной порулить (уже зачет, что дал), да еще не вопит как оглашенный, что вы ее чуть (ну раза 2-3) покоцали на дороге — это серьезный повод задуматься, что перед вами нарисовалась мечта вашей жизни», — делится Екатерина.

«Второй способ — взять на ужин с ним еще пару-тройку подружек. Если стерпит и это, всех накормит, будет мил и любезен, а не с козьей мордой, а вам потом плешь не проест — тоже зачетик. <...> Жадность — пропорциональна мужской силе. Чем жаднее, тем... слабее. Это мне мой китайский доктор даааааавноооо объяснил. То есть лучше мот — чем жадюга», — уверена она.

«И на мелочи, на мелочи больше внимания обращайте — груб с мамой, с другими — и вам потом достанется», — подчеркнула звезда.

Для закрепления материала Екатерина советует книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

Фото и видео: instagram