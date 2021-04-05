Иван Охлобыстин выдает дочь замуж

Иван Охлобыстин выдает замуж свою старшую дочь Анфису – 24-летняя девушка нашла себе жениха. Имя избранника дочери актер называть отказался, но отметил, что свадьбы молодых состоится уже этим летом.

«Свадьба очень скромная семейная будет. Мы обычные люди, считаем, что это важный поступок. Хочется, чтобы запомнилось надолго. Но и не оскорбляло чувства окружающих», – рассказал Охлобыстин в беседе с изданием «Стархит».

Невеста уже учит свадебный танец, который пройдет под песню «Есть только миг», которую перезаписала другая дочь Охлобыстина, Варвара.

В отличие от сестры, Анфиса не пошла по стопам отца и не делает карьеру в шоу-бизнесе – девушка занимается социальной работой, что ее отец полностью одобряет.

Осенью 2020 года сам Охлобыстин отметил 25-летнюю годовщину свадьбы со своей супругой Оксаной, с которой они воспитали шестерых детей.