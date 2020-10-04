Иван Охлобыстин с женой отмечают годовщину свадьбы

За годы совместной жизни пара успела родить и воспитать шестерых детей. Сегодня глава семейства решил поделиться с поклонниками фото, на котором обнимает жену. Семейная чета стоит на набережной Москвы-реки.

«25 лет. От звонка до звонка», — подписал снимок Иван.

Поклонники поздравляют любимого актера с серебряной свадьбой и восхищаются тем, как он и его жена сохраняют любовь и верность на протяжении стольких лет.

«Это уже становится редкостью! Молодцы!», «Уважаемые Иван Иванович и Оксана Владимировна, Поздравляем вас С Днём вашей Свадьбы! Вы - Настоящий пример семейного счастья! Вы – доказательство тому, что любовь на свете существует! Счастья и семейного благополучия вам! Ведь для человека нет ничего важнее, как его семья», «Поздравляю от души. И благодарю вас, за то, что истину не ломаете! Мода - менять жен и мужей, бесконечные браки и разводы, а для публичных людей, преимущественно, на публику — всего лишь мода! Вы — настоящие!» — оставляют комментарии подписчики.

Оксана Охлобыстина известна публике прежде всего по главной роли в фильме «Авария — дочь мента». Актриса признавалась, что после успеха на экране заболела «звездной болезнью» и вела себя просто безбашенно. Помог вернуться к нормальной жизни ей именно Иван Охлобыстин. После замужества супруга актера больше не снималась в кино и не любит вспоминать о прошлых ролях.