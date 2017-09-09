Испытание славой: Юлия Липницкая откровенно рассказала о своей болезни и планах
Решение известной фигуристки Юлии Липницкой покинуть спорт шокировало многих. Поклонники ее таланта, тренеры — все были уверены, что оно принято на эмоциях, что спортсменка одумается и вернется. Но, увы, Юля просто не могла продолжать профессионально заниматься спортом, и главной причиной стала ее болезнь — анорексия, которую девушка не стала скрывать.
«После "Cup of Russia" я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», — в двух словах описала Юля ситуацию.
«99 процентов (решения) — проблемы со здоровьем. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу», — объяснила Липницкая.
«Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — добавила она в беседе с редактором сайта ФФККР.
Сомнения были. «Не один и не два и не три месяца я взвешивала все за и против. Когда еще зимой уезжала в клинику, чтобы пролечиться, и находилась там довольно долго, то, поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру», — призналась спортсменка.
Одним из решающих факторов стал случай, который спортсменка сочла знаком судьбы: «В клинике, а лечилась я в Израиле, после первой недели пребывания в один из выходных у меня украли телефон и, соответственно, оборвалась вся связь с миром. <...> Да, у меня была возможность поехать купить себе телефон, но я решила, что раз так случилось, значит, так надо. По сути, я оказалась в другой стране, где все говорили на другом языке, даже не на английском, без какой-либо связи с миром. Наизусть я знала только мамин номер. Потом все же купила себе дешевый телефон, чтобы элементарно звонить маме и родственникам. И все. Поэтому это время чем мне было еще заниматься, как только своим здоровьем и думать, что я буду делать после выхода из клиники. <...> Когда я вернулась домой, то первую неделю сидела и думала: а дальше, а как начинать, а что делать? Неизвестность — это страшная вещь».
В дальнейшем Юля планирует вплотную задуматься об образовании. «Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью. <...> Но я точно знаю, что тренером работать не буду», — строит планы теперь уже бывшая спортсменка.
Слава, обрушившаяся на Юлю после Олимпиады в Сочи, стала серьезным испытанием для молодой спортсменки. «Меня это очень сильно выжало. У меня сил не то, что не осталось, мне было реально тяжело. Я не публичный человек. Так было всегда. С детства я была очень сильным интровертом. Чтобы заговорить с незнакомым человеком, мне приходилось делать усилия над собой», — призналась спортсменка. Именно поэтому она не участвует в телеэфирах, почти не дает интервью. Липницкая и впредь собирается не обращать внимания на сплетни, и говорить только тогда, когда посчитает нужным.
Фото: vk.com