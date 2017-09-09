Юлия Липницкая подвела черту общения с журналистами на тему завершения карьеры

Решение известной фигуристки Юлии Липницкой покинуть спорт шокировало многих. Поклонники ее таланта, тренеры — все были уверены, что оно принято на эмоциях, что спортсменка одумается и вернется. Но, увы, Юля просто не могла продолжать профессионально заниматься спортом, и главной причиной стала ее болезнь — анорексия, которую девушка не стала скрывать.

«После "Cup of Russia" я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история», — в двух словах описала Юля ситуацию.

«99 процентов (решения) — проблемы со здоровьем. После того, как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала? Но даже если бы я сама не сказала, то информация все равно бы просочилась. Анорексия — болезнь 21 века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все. Я посчитала, что ничего такого нет, если я открыто об этом скажу», — объяснила Липницкая.

«Единственное, о чем сожалею, что не сделала этого раньше, потому что все продолжалось уже не первый, не второй и не третий год», — добавила она в беседе с редактором сайта ФФККР.

Сомнения были. «Не один и не два и не три месяца я взвешивала все за и против. Когда еще зимой уезжала в клинику, чтобы пролечиться, и находилась там довольно долго, то, поверьте, мне хватило времени, чтобы обо всем подумать. Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру», — призналась спортсменка.