Исхудавшая Полина Гагарина шокировала поклонников фотографией в купальнике

На данный момент Полина Гагарина проводит отпуск на Мальдивах, где, в отличии от холодной России, можно позволить себе ходить по улице в одном лишь купальнике. В нем она и опубликовала фотографию с пляжа. Однако внимание поклонников привлек вовсе не красивый вид на фоне и удачно подобранный образ, состоящий из солнцезащитных очков, шляпы и бикини черного цвета, а фигура Полины.

«Как ты уже достала своим худым, подростковым тельцем»; «Чересчур»; «Покормить хочется»; «Несмотря на милое личико, анорексиичка, анорексичка» — принялись высказывать свое недовольство исхудавшему телу Гагариной ее подписчики в аккаунте в Instagram.

Певица не всегда была обладательницей точеной фигуры. Во времена после рождения сына Андрея Полина весила около 90 килограмм, после чего решила изменить свое тело, и принялась активно сидеть на различных диетах и заниматься спортом. И с тех пор Полина худеет все больше, что видно невооруженным взглядом.

Многие считают, что это связано со стрессом на фоне громкого развода с экс-супругом Михаилом Исхаковым, который случился год назад, однако конфликты связанные с ним тянутся за ней до сих пор.