Ирина Слуцкая резко высказалась в адрес хейтеров, которые критикуют богатых спортсменов

Подписчики в ответ накинулись на нее, заявив, что многим приходится намного хуже, и Слуцкая решила расставить точки над «i». Она отметила, что большинство спортсменов работают не за деньги, а за идею:

«Что же происходит в фигурном катании? Да, к сожалению, у нас раньше не было спонсоров и мы работали за идею. Зарабатывали ровно столько, сколько выигрывали. Сейчас молодых и перспективных спортсменов, готовящихся к крупным соревнованиям, уже поддерживают спонсоры и перед ребятами открываются огромные возможности. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это действительно классно и что так и должно быть! Очень хочется, чтобы спонсоры поддерживали нашу талантливую молодежь, которая прославит страну!», — отмечает она.

Ирина Слуцкая добавляет, что многих профессиональных спортсменов трудно назвать счастливыми людьми:

«Я за то, чтобы те, кто имеет результат, имели хороший доход. Сейчас вы возможно возмутитесь: "А как же рабочие, которые пашут всю жизнь и зарабатывают меньше, чем несовершеннолетний успешный спортсмен?!". Но, друзья мои, век спортсмена очень короткий. Спортсмен на самом деле очень несчастлив… Потому что очень многие спортсмены заканчивают карьеру, даже не добившись каких-либо результатов».