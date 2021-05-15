Ирина Слуцкая раскритиковала родителей «казанского стрелка»: ее сын не играет в жестокие игры

«Почему ребенок живет в телефоне и питается негативом? Я иной раз ужасаюсь, когда смотрю, во что дети играют в своих гаджетах. Сын как-то попросил меня закачать одну известную игру. Я почитала про нее и мне страшно стало: пропаганда насилия, крови, уничтожения женщин, детей, убийства. Я, конечно, запретила, ведь есть много других интересных игр, где можно развиваться, учиться новому», - написала она, подчеркнув, что не все современные родители уделяют детям достаточно внимания.

Ирина предположила, что рядом с стрелком - замкнутым и озлобленным ребенком - не оказалось людей, способных его услышать, понять, вовремя поменять фокус его внимания - увлечь интересными играми, уроками, занятиями. Ее сын Артем, например, увлекается авиационными симуляторами.