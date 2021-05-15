Ирина Слуцкая раскритиковала родителей «казанского стрелка»: ее сын не играет в жестокие игры
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Фото: @slutskayaofficial / Instagram
Трагедия со стрельбой в школе, которая произошла 11 мая в Казани, спровоцировала массу обсуждений. Кто-то призывает усилить охрану школ, кто-то высказывается за ужесточение критериев при продаже оружия, кто-то винит во всем буллинг, кто-то - сетует на невнимание к подросткам и компьютерные игры. Известная спортменка и многодетная мама Ирина Слуцкая поддержала последних, комментируя ситуацию в своей колонке на «Летидор».
«Почему ребенок живет в телефоне и питается негативом? Я иной раз ужасаюсь, когда смотрю, во что дети играют в своих гаджетах. Сын как-то попросил меня закачать одну известную игру. Я почитала про нее и мне страшно стало: пропаганда насилия, крови, уничтожения женщин, детей, убийства. Я, конечно, запретила, ведь есть много других интересных игр, где можно развиваться, учиться новому», - написала она, подчеркнув, что не все современные родители уделяют детям достаточно внимания.
Ирина предположила, что рядом с стрелком - замкнутым и озлобленным ребенком - не оказалось людей, способных его услышать, понять, вовремя поменять фокус его внимания - увлечь интересными играми, уроками, занятиями. Ее сын Артем, например, увлекается авиационными симуляторами.
Но не у всех родителей есть время, а у кого-то нет и желания воспитывать ребенка и учить его любить жизнь, отмечает она.
Оправдания поступку 19-летнего Ильяза Галявиева, по мнению Слуцкой, нет. «Для меня это не человек, это зверь», - подчеркнула многодетная мама.
Фото: @slutskayaofficial / Instagram