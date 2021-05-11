Собчак, Алсу, Галкин скорбят о трагедии в казанской школе: «Комок в горле и страх»

Ее коллега Ксения Собчак в ужасе от событий 11 мая. Сейчас она отдыхает в Мексике, но не смогла промолчать в день трагедии. «Какой ужас! Как страшно», — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Недавно ставшая мамой во второй раз Наталья Подольская опубликовала надпись «Казань, мы с тобой» на черном, траурном фоне. «Просто нет слов... Господи, спаси и сохрани», — написала она.

Не осталась в стороне и телеведущая Ольга Бузова, мечтающая стать мамой. Она заявила, что сердце разбито. «Боже, в каком мире мы живем. Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернется!», — заявила она.