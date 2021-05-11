Собчак, Алсу, Галкин скорбят о трагедии в казанской школе: «Комок в горле и страх»
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Фото: Global Look Press
11 мая в школу пришел 19-летний Ильназ Галявиев, который расстрелял школьников и учительницу. Погибли десять человек, 21 ребенок пострадал. По последним данным, один из детей в крайне тяжелом состоянии, семеро — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. 12 мая во всех школах города отменены занятия, а в регионе объявлен траур.
Фото: Instagram/@alsou_a
Случившееся в Татарстане не оставило россиян равнодушными. Одной из первых по поводу инцидента высказалась уроженка Татарстана — певица Алсу. Исполнительница не понимает, что происходит с людьми, трагедию она назвала бесчеловечной и непостижимой. «Все мысли и молитвы о родных и близких пострадавших. Невозможно подобрать слова. Это был обычный школьный мирный день... Боль», — добавила она, сопроводив пост фотографией печально известной школы.
Фото: Instagram/@maxgalkinru
Юморист Максим Галкин признался, что трагедия потрясла его до глубины души. «Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии», — написал он.
Фото: Instagram/@agataagata
Российская актриса и мать двоих детей Агата Муцениеце шокирована расстрелом детей в Казани. Она задалась вопросом, откуда в людях копится такая злость. «Комок в горле и страх за наших деток… Ну почему такое допустимо? Если честно, тут и слов не подобрать... Это просто…», — резюмировала она.
Фото: Instagram/@strizhenovae
Телеведущая Екатерина Стриженова призвала задуматься, что заставляет людей идти на такие преступления. «Пока мы не поймем — мы не сможем это прекратить», — отметила она и выразила соболезнования. Звезда напомнила, что завтра в Татарстане день траура.
Фото: Instagram/@nataliapodolskaya
Ее коллега Ксения Собчак в ужасе от событий 11 мая. Сейчас она отдыхает в Мексике, но не смогла промолчать в день трагедии. «Какой ужас! Как страшно», — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Недавно ставшая мамой во второй раз Наталья Подольская опубликовала надпись «Казань, мы с тобой» на черном, траурном фоне. «Просто нет слов... Господи, спаси и сохрани», — написала она.
Не осталась в стороне и телеведущая Ольга Бузова, мечтающая стать мамой. Она заявила, что сердце разбито. «Боже, в каком мире мы живем. Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернется!», — заявила она.
Фото: Instagram/@yana_chu
Яна Чурикова добавила, что случившееся — общая боль россиян. Слова соболезнования опубликовали актер Александр Олешко, его коллеги Екатерина Скулкина, Елена Ксенофонтова, блогер Айза Анохина, певица Кети Топурия, резидент Comedy Club Гарик Харламов и другие известные персоны.
Фото: Instagram/@maxgalkinru, Instagram/@alsou_a, Instagram/@agataagata, Instagram/@strizhenovae, Instagram/@xenia_sobchak, Instagram/@nataliapodolskaya, Instagram/@yana_chu, Global Look Press
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