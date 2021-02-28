Ирина Шейк в пальто и жилете денди забрала подросшую дочь из школы
Фото: EastNews
В выходные на улицах Нью-Йорка была замечена супермодель Ирина Шейк, которая забирала подросшую дочь от Бреди Купера из школы. Для прогулки супермодель выбрала актуальный сейчас стиль денди и продемонстрировала лаконичный многослойный образ. Поверх белоснежной рубашки она надела жилет в крупную клетку и бежевое пальто. К аутфиту звезда подобрала свободные джинсы-бойфренды, ботинки на грубой подошве, клатч цвета карамели и черный шелковый ободок. На фото Ирина позировала вместе с Леей.
Фото: EastNews
Девочка растет точной копией звездной мамы. По всей видимости, look малышка собирала по примеру мамы. Лея выбрала длинное черное пальто, белоснежные колготки в рубчик и коричневые меховые угги.
Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.
Фото и видео: @irinashayk / Instagram, EastNews
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