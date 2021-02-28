Ирина Шейк в пальто и жилете денди забрала подросшую дочь из школы

Девочка растет точной копией звездной мамы. По всей видимости, look малышка собирала по примеру мамы. Лея выбрала длинное черное пальто, белоснежные колготки в рубчик и коричневые меховые угги.

Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время.