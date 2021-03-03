Ирина Шейк рассказала, какой на самом деле получился отец из Брэдли Купера

«Брэдли - самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека - это просто быть родителем»,- уточнила она.

Красавица подчеркнула, что не читает, что пишут СМИ о прошлом романе. Она сосредоточена на своей жизни и друзьях. «Остальное - просто шум», - добавила она.

Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время. Как ранее сообщил инсайдер, Ирина и Брэдли нашли идеальный баланс в своих отношениях. Хотя фанаты пары, когда только стало известно об их разрыве, опасались того, что Шейк и Купер погрязнут в бесконечных разборках и будут делить опеку над Леей, все сложилось совсем иначе. Ирина и Брэдли, по словам источника, никогда не ссорятся из-за Леи. Оба решили, что воспитание совместного ребенка - их главный приоритет.