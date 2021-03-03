Ирина Шейк рассказала, какой на самом деле получился отец из Брэдли Купера
Фото: picture-alliance.com
35-летняя знаменитость старается избегать комментариев о своем бывшем из-за того, что считает это сугубо личной темой. «Мои прошлые отношения - это что-то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать», - подчеркнула модель журналистам. Несмотря на свою скрытность, она все же сказала несколько слов о Купере. Речь шла о совместном воспитании дочери Леи с Брэдли Купером. Шейк сделала комплимент своему бывшему.
«Брэдли - самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека - это просто быть родителем»,- уточнила она.
Красавица подчеркнула, что не читает, что пишут СМИ о прошлом романе. Она сосредоточена на своей жизни и друзьях. «Остальное - просто шум», - добавила она.
Напомним, что Ирина Шейк растит трехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера, с которым встречалась несколько лет. Сейчас у Ирины роман с арт-дилером Вито Шнабелем, в компании которого ее часто видят в последнее время. Как ранее сообщил инсайдер, Ирина и Брэдли нашли идеальный баланс в своих отношениях. Хотя фанаты пары, когда только стало известно об их разрыве, опасались того, что Шейк и Купер погрязнут в бесконечных разборках и будут делить опеку над Леей, все сложилось совсем иначе. Ирина и Брэдли, по словам источника, никогда не ссорятся из-за Леи. Оба решили, что воспитание совместного ребенка - их главный приоритет.
Фото: picture-alliance.com, Instagram/@irinashayk
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