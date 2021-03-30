Ирина Понаровская засудила Пенсионный фонд за маленькую пенсию

С годами пенсия артистки выросла до 14 тысяч рублей, но она все равно была недовольна этой суммой. Как уточнили в суде, иск Понаровской удовлетворен в полном объеме. Ее работу в Краснодарской филармонии включили в трудовой стаж. Женщина выступала в филармонии с августа 1982-го по апрель 1983 года.

Как пишет KP.Ru, по решению суда скоро певице оплатят недополученную сумму (с 55 до 67 лет) в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, артистке увеличили будущую пенсию, сумма которой не разглашается.