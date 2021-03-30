Ирина Понаровская засудила Пенсионный фонд за маленькую пенсию
Фото: Instagram/@irinaponarovskaya
С годами пенсия артистки выросла до 14 тысяч рублей, но она все равно была недовольна этой суммой. Как уточнили в суде, иск Понаровской удовлетворен в полном объеме. Ее работу в Краснодарской филармонии включили в трудовой стаж. Женщина выступала в филармонии с августа 1982-го по апрель 1983 года.
Как пишет KP.Ru, по решению суда скоро певице оплатят недополученную сумму (с 55 до 67 лет) в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, артистке увеличили будущую пенсию, сумма которой не разглашается.
Ранее Ирину Понаровскую обвинили в том, что она украла приемного ребенка. У певицы есть приемная дочь - во время гастролей неизвестная женщина оставила ее за кулисами. Девочка была истощенной и Понаровская с мужем забрали ее к себе.
Через много лет биологическая мать девочки появилась на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и заявила, что ребенка у нее на самом деле украли. Марина Гарбовская сказала, что супруги увидели девочку и решили ее забрать. Директор певицы предлагает, что женщина просто хочет подзаработать.
Фото: Instagram/@irinaponarovskaya
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