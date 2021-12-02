Ирина Понаровская рассказала, как вопреки диагнозам врачей стала матерью
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Фото: Anton Kavashkin/Russian Look
Ирина Понаровская практикует особую систему питания, которая предусматривает периодические голодания. Стоит отметить, что практиковать такое можно только после консультации с врачом.
«Все началось с того, что в 25 лет врачи сказали, что у меня никогда не будет детей. Вместо того чтобы отчаиваться, я твердо решила, что это не про меня. У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя очищение печени. Кстати, трое суток вообще не считается голоданием, это всего лишь разгрузка. Она тоже хороша, но лечебный процесс начинается только с четвертых суток: сначала очищаются все внутренние органы, затем начинается забирание белка из жировых клеток и так далее. Это очень серьезная вещь, это все надо изучать и любить. А любить можно только по результату. Когда человек его видит и чувствует, то сразу все понимает…» — цитирует отрывок из книги певицы KP.ru.
Артистка отметила, что способна предвидеть свое состояние, которое может измениться в период голодания.
«Я знаю, что, как и на какой день со мной может происходить, какие возможны взрывы и какие падения энергетики до нуля, когда просто лежишь с сухими губами и будто мир перевернулся, ничего не хочешь. Но при этом понимаешь, что это просто такой момент, тебе нужно подсобраться, сделать очистительную процедуру, и ты снова взлетишь. Может даже температура до 40 подняться, но ничего нельзя бояться. Я так живу, потому что доверяю своим чувствам», — призналась она.
Кроме того, Понаровская поделилась, что этот прием нередко выручал ее в тяжелые моменты жизни — ей становилось существенно легче.
«После того как похоронила маму, давление подскакивало до 200, потому что четыре года ухаживала за ней и все это время забывала о себе, не следила за самочувствием. Хотелось помогать растить внуков, а сил не было ни на что. Но и в этих случаях помогло голодание и моя система питания», — отмечает она.
Фото: Instagram, Global Look press