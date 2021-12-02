Ирина Понаровская рассказала, как вопреки диагнозам врачей стала матерью

Артистка отметила, что способна предвидеть свое состояние, которое может измениться в период голодания.

«Я знаю, что, как и на какой день со мной может происходить, какие возможны взрывы и какие падения энергетики до нуля, когда просто лежишь с сухими губами и будто мир перевернулся, ничего не хочешь. Но при этом понимаешь, что это просто такой момент, тебе нужно подсобраться, сделать очистительную процедуру, и ты снова взлетишь. Может даже температура до 40 подняться, но ничего нельзя бояться. Я так живу, потому что доверяю своим чувствам», — призналась она.

Кроме того, Понаровская поделилась, что этот прием нередко выручал ее в тяжелые моменты жизни — ей становилось существенно легче.

«После того как похоронила маму, давление подскакивало до 200, потому что четыре года ухаживала за ней и все это время забывала о себе, не следила за самочувствием. Хотелось помогать растить внуков, а сил не было ни на что. Но и в этих случаях помогло голодание и моя система питания», — отмечает она.