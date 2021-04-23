Как живет сын Ирины Понаровской, и как выглядят ее маленькие внуки

Вскоре после рождения Энтони отношения между супругами испортились и темпераментный глава семейства поднимал руку и на жену, и на ребенка. Затем начались и измены. Понаровская ушла от мужа-тирана.

Но Вейланд Родд не собирался мириться с тем, что сына оставили с матерью. «У ребенка даже не спрашивают, с кем он хочет жить, — говорил в интервью музыкант. — Когда у меня забирали первого — это был кошмар. Когда забирали второго — опять кошмар. И в третий раз я пережил кошмар».

И тогда музыкант выкрал мальчика. Тогда эта история прогремела на всю страну. Оказалось, что отец не поехал с сыном на море, как было оговорено с Ириной Понаровской, а увез 5-летнего ребенка с собой на гастроли (у Вейанда было варьете-шоу). Тогда певица выследила бывшего супруга и вызвала полицию, они ворвались в гостиничный номер. То, что они там увидели, шокировало даже взрослых людей: музыкант придавался плотским утехам на глазах у сына.