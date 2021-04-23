Как живет сын Ирины Понаровской, и как выглядят ее маленькие внуки
Фото: Кадр программы
Звезда Ирины Понаровской взошла в 1970-е годы. И до сих пор она считается непревзойденной вокалисткой, неподражаемой артисткой и иконой стиля для многих. В одном из интервью Понаровская рассказывала, что в подростковые годы весила почти 80 кг. Она понимала, что девочке с таким весом путь на сцену закрыт.
Поэтому она резко взялась за себя: сильно похудела, но, увлекшись монодиетами, «посадила» почки, получив серьезные проблемы со здоровьем.
Фото: Кадр программы
В 1971 году она стала солисткой ВИА «Поющие гитары». Год за годом карьера певицы шла в гору. Налаживалась и личная жизнь. Первым супругом Понаровской стал музыкальный руководитель коллектива Григорий Клеймиц. Но их брак продержался всего полтора года.
Вторым избранником певицы стал коллега, джазовый певец Вейланд Родд-младший. Естественно, что в 30 лет Ирина хотела ребенка от любимого мужчины. Но врачи однозначно заявляли: это невозможно по состоянию ее здоровья. Дали о себе знать старые болячки. К тому же Ирина пережила клиническую смерть и несколько операций.
Фото: Кадр программы
Тогда за дело взялся супруг артистки: он на два года отстранил ее от работы и лечил. И его труды принесли результаты. В 1984 году Понаровская родила сына Энтони. Певица была вне себя от счастья, впрочем, как и молодой отец, для которого сын стал третьим.
Вскоре после рождения Энтони отношения между супругами испортились и темпераментный глава семейства поднимал руку и на жену, и на ребенка. Затем начались и измены. Понаровская ушла от мужа-тирана.
Но Вейланд Родд не собирался мириться с тем, что сына оставили с матерью. «У ребенка даже не спрашивают, с кем он хочет жить, — говорил в интервью музыкант. — Когда у меня забирали первого — это был кошмар. Когда забирали второго — опять кошмар. И в третий раз я пережил кошмар».
И тогда музыкант выкрал мальчика. Тогда эта история прогремела на всю страну. Оказалось, что отец не поехал с сыном на море, как было оговорено с Ириной Понаровской, а увез 5-летнего ребенка с собой на гастроли (у Вейанда было варьете-шоу). Тогда певица выследила бывшего супруга и вызвала полицию, они ворвались в гостиничный номер. То, что они там увидели, шокировало даже взрослых людей: музыкант придавался плотским утехам на глазах у сына.
Фото: Кадр программы
Когда Энтони рос, ему доставалось от сверстников за темный цвет кожи. Однажды его так избили, что он оказался в больнице. И тогда мать увезла его в Норвегию. Там Энтони окончил школу дизайнерского ювелирного искусства и остался жить — Понаровская купила сыну там квартиру.
Сейчас Тони Родд счастливый семьянин. Он женат на девушке по имени Анна, у супругов растут двое детей — Эрик и Шарлотта, которую назвали в честь бабушки Ирины Понаровской.
Instagram Анны наполнен фотографиями из разных стран: родители много путешествуют с детьми. Когда в 2020 году границы закрыли из-за пандемии коронавируса, Анна, Тони, Эрик и малышка Шарлотта застряли в Индии. И пробыв там несколько недель, вернулись домой.
Судя по фото, семья много времени проводит и в Москве, где звездная бабушка может общаться с внуками.
Энтони Родд предпочитает не рассказывать о своем детстве, хоть в нем было много хорошего, но с отцом он не общается.
Фото и видео: Instagram Ирины Понаровской, Анны Чайниковой, кадры телеканалов «Россия 1» и НТВ, @freimanis.photography
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